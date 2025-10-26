پخش زنده
تیم فجرشهید سپاسی شیراز در ورزشگاه پارس مقابل استقلال تهران ۰-۳ نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور؛ تیم فجرشهید سپاسی شیراز در ورزشگاه پارس مقابل استقلال تهران ۰-۳ نتیجه را واگذار کرد. شاگردان پیروز قربانی در این دیدار خانگی از روی نقطه پنالتی ، دو گل دریافت کردند .
در دقیقه ۴۰ خطای واضح شاهعباسی روی سحرخیزان منجر به اعلام پنالتی شد و یاسر آسانی در دقیقه ۴۲ این توپ را به گل تبدیل کرد.
در دقیقه ۳+۴۵ به دلیل خطای هند بازیکن فجر، یک پنالتی به سود استقلال اعلام شد و سحرخیزان موفق شد این توپ را به گل دوم استقلال تبدیل کند.
در دقیقه ۸۷: حسین گودرزی: ارسال کرنر رامین رضاییان به روی دروازه با ضربه سر مدافعان فجرسپاسی دفع شد که پشت محوطه جریمه، حسین گودرزی با یک شوت دیدنی و ضربهای استثنایی، به زیباترین شکل ممکن توپ را به تور دروازه فجرسپاسی چسباند.