



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ تیم فجرشهید سپاسی شیراز در ورزشگاه پارس مقابل استقلال تهران ۰-۳ نتیجه را واگذار کرد. شاگردان پیروز قربانی در این دیدار خانگی از روی نقطه پنالتی ، دو گل دریافت کردند .

در دقیقه ۴۰ خطای واضح شاه‌عباسی روی سحرخیزان منجر به اعلام پنالتی شد و یاسر آسانی در دقیقه ۴۲ این توپ را به گل تبدیل کرد.

در دقیقه ۳+۴۵ به دلیل خطای هند بازیکن فجر، یک پنالتی به سود استقلال اعلام شد و سحرخیزان موفق شد این توپ را به گل دوم استقلال تبدیل کند.

در دقیقه ۸۷: حسین گودرزی: ارسال کرنر رامین رضاییان به روی دروازه با ضربه سر مدافعان فجرسپاسی دفع شد که پشت محوطه جریمه، حسین گودرزی با یک شوت دیدنی و ضربه‌ای استثنایی، به زیباترین شکل ممکن توپ را به تور دروازه فجرسپاسی چسباند.