به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: بی شک برگزاری نشست سفرای سازمان اقتصادی اکو در استان زنجان یک رویداد مهم در تحولات استان و فرصت مناسبی برای رشد و پیشرفت اقتصادی، صادرات غیرنفتی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود. به یقین برگزاری نشستی در این سطح مستلزم تلاش مضاعف، برنامه ریزی و هماهنگی گسترده‌ای است، لذا بدینوسیله از جنابعالی و همکاران محترمتان که نهایت تلاش خود را برای برگزاری شایسته و موثر این رویداد معمول داشتید قدردانی می‌شود.

گفتنی است اجلاسیه سه روزه بین‌المللی اکو و کارگاه‌های تخصصیِ سازمان همکاری‌های اقتصادی به میزبانی زنجان با تلاش بی وقفه مدیرکل و همکاران صداوسیمای استان زنجان انعکاس گسترده‌ای در شبکه اشراق و شبکه‌های سراسریِ رسانه ملی داشت.