فرمانده انتظامی استان یزد: ۲۱ واحد به علت بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد مجوز اشتغال در واحد‌های صنفی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: طی هفته گذشته و در راستای برخورد با صنوف بکارگیرنده اتباع غیر مجاز در شهر یزد، هماهنگی‌های لازم با مراجع قانونی به عمل آمد.

وی افزود: به همین منظور ماموران پلیس اماکن به همراه عوامل اصناف، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت شهرستان یزد با راه اندازی گشت مشترک در سطح شهر به بازرسی از صنوف پرداختند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: ماموران در اجرای این طرح از ۲۸۰ واحد صنفی بازدید و ۲۱ واحد را به علت بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد مجوز اشتغال در واحد‌های صنفی مهر و موم کردند.

سردار نگهبان ادامه داد: در این خصوص ۱۱ نفر از اتباع غیرمجاز دستگیر و متصدیان واحد‌های متخلف نیز که بیشتر شامل میوه فروشی و خدمات خودرویی بودند پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.