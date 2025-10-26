پخش زنده
خوزستان جایگاه دوم صادرات ایران ، با ۳.۱۵ میلیارد دلار در ۶ ماه اخیر را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ، استان خوزستان با ۱۳ گمرک فعال و دسترسی به مرزهای آبی، خاکی و هوایی، جایگاه دوم صادرات ایران را دارد.
در ۶ ماهه نخست امسال، ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار کالا از این استان صادر شده است. استفاده از مسیرهای سبز گمرکی و حمل یکسره کالا از مهمترین تسهیلات برای صادرکنندگان است.
افزایش چشمگیر صادرات خوزستان به عراق
صادرات به عراق در سال۱۴۰۲ برابر ۱.۰۶ میلیارد دلار و ۶.۷ میلیون تن بود که در سال۱۴۰۳ به ۳.۴۵ میلیارد دلار و ۱۰.۴ میلیون تن رسید.
در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ میلیون دلار و معادل ۳.۵ میلیون تن صادرات از داشتهایم که افزایش چشمگیری نسبت به مدت زمان مشابه داشته است.