به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ، استان خوزستان با ۱۳ گمرک فعال و دسترسی به مرز‌های آبی، خاکی و هوایی، جایگاه دوم صادرات ایران را دارد.

در ۶ ماهه نخست امسال، ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار کالا از این استان صادر شده است. استفاده از مسیر‌های سبز گمرکی و حمل یکسره کالا از مهمترین تسهیلات برای صادرکنندگان است.

افزایش چشمگیر صادرات خوزستان به عراق

صادرات به عراق در سال۱۴۰۲ برابر ۱.۰۶ میلیارد دلار و ۶.۷ میلیون تن بود که در سال۱۴۰۳ به ۳.۴۵ میلیارد دلار و ۱۰.۴ میلیون تن رسید.

در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ میلیون دلار و معادل ۳.۵ میلیون تن صادرات از داشته‌ایم که افزایش چشمگیری نسبت به مدت زمان مشابه داشته است.