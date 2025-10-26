به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در بیست و دومین جلسه شورای تأمین مسکن استان همدان افزود: روند نهضت ملی مسکن در همدان با رویکرد قرارگاهی و جهشی پیگیری می‌شود تا دهک‌های پایین جامعه هرچه سریع‌تر صاحب خانه شوند.

او با اشاره به پیگیری مستمر موضوع مسکن در قالب قرارگاهی و جهشی تصریح کرد: خوشبختانه گزارش دستگاه‌ها نشان می‌دهد تحرک جدی در طرح‌های شهری و روستایی آغاز شده است.

استاندار همدان گفت: بانک‌ها عملکرد رضایت‌بخشی در تکمیل پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات داشته‌اند و طرح‌هایی که پیش‌تر راکد بودند، مانند طرح ۵۸۰ واحدی فرهنگیان و طرح مدنی، با تزریق اعتبارات و پیگیری‌های مستمر، دوباره فعال شده‌اند.

حمید ملانوری شمسی افزود: در سال‌های گذشته، برخی طرح‌های مسکن بدون پیش‌بینی خدماتی مانند آب، برق، گاز یا فاضلاب احداث می‌شدند، که موجب نارضایتی متقاضیان بود و در جلسات فعلی، ساخت واحد‌ها همراه با خدمات زیربنایی و کاربری‌های عمومی از جمله آموزشی، درمانی و امنیتی پیش می‌رود.

او تصریح کرد: در طرح‌های بزرگ استان همدان مانند طرح مسکن پرواز و طرح۵۸۰ واحدی فرهنگیان و مدنی عملیات اجرایی شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و گاز آغاز شده است و امید داریم با سرعت فعلی، واحد‌ها با قیمت مناسب‌تر و پیش از تأثیر تورم‌های بعدی تحویل متقاضیان شود.