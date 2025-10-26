به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی نصر آبادی افزود: در این مسابقات ۳ تیم بعنوان تیم‌های برتر و یک تیم بعنوان تیم اخلاق معرفی می‌شود که امروز مسابقات مرحله مقدماتی ان به پایان می رسد و 16تیم به یک هشتم راه پیدا می کنند.

وی ادامه داد: تیم‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان و ۳ تیم از استان تهران از جمله تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات هستند.