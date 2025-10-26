فرمانده انتظامی دزفول از دستگیری سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی و باغات با ۷ فقره سرقت و کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح‌اله یاری‌زاده گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از باغات و اماکن خصوصی در سطح این شهرستان، موضوع دستگیری سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۹ مدرس با تسلط اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی، تخصصی هویت و محل‌های اختفاء سارق مرتبط با سرقت‌های به وقوع پیوسته را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی بکار رفته در سرقت‌ها و ابزار آلات سرقت از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: این مجرم در مواجه با مدارک مستدل پلیس به ۷ فقره سرقت از باغات و اماکن خصوصی در سطح این شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ یاری‌زاده با اشاره به بازسازی صحنه‌های جرم، اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.