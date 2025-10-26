۱۵ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۹۱۷ دستگاه اتوبوس در شهر اصفهان تردد دارند، پیش بینی کرد: ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی به منظور ارتقای کیفیت خدمات و حفظ هوای پاک شهر وارد ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان شوند.

داوود بحیرایی با بیان اینکه از این تعداد تا کنون ورود ۱۵ دستگاه اتوبوس برقی قطعی شده است، ادامه داد:این اتوبوس‌ها با کمترین آلودگی صوتی فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: زیرساخت‌های لازم برای شارژ این اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده و ایستگاه‌های شارژ قبل از ورود اتوبوس‌ها نیز احداث خواهند شد.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه افزود: با توجه به حداکثر تردد روزانه ۲۵۰ کیلومتر، اتوبوس‌ها با یک بار شارژ شبانه، برای سرویس‌دهی کامل روز بعد آماده خواهند بود و روند توسعه ناوگان برقی ادامه خواهد داشت.

بحیرایی ادامه داد:هم اکنون ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در ۱۰۷ خط شهری به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به راه‌اندازی سامانه (بارکدخوان) QR Code در شبکه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و از شهروندان خواست تا از آن استقبال کنند.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان گفت:شهروندانی که اصفهان کارت را همراه نداشته باشند، می‌توانند با استفاده از برنامه‌های کاربردی مرتبط و شارژ کیف پول خود، هزینه اتوبوس را پرداخت کنند و دیگر نیازی به پرداخت تک‌نفره کرایه به شکل نقدی یا همراه داشتن کارت نیست.

وی افزود: برای تشویق شهروندان، استفاده از این سامانه در روز‌های یکشنبه برای مدت محدودی رایگان اعلام شده است.