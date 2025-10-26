به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد بهمئی رئیس دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان خوزستان اظهارکرد: اعضای هیات داوران این جشنواره در ۳ بخش تخصصی مکتوب، صدا و تصویر، عکس، هنر و رسانه، مشخص شدند و بر این اساس، خانم الهه خوانساری در میز مکتوب، محمدمهدی مومنی‌ها میز صدا و تصویر و امیرعلی جوادیان در میز عکس، هنر و تصویر، داوران این دوره جشنواره ابوذر خوزستان خواهند بود.

رئیس دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان خوزستان عنوان کرد: در این دوره خانم الهه خوانساری به عنوان رئیس هیات داوران جشنواره دهم استان خوزستان نیز معرفی شده است.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر در خوزستان

او خاطرنشان کرد: همچنین باتوجه به درخواست علاقه‌مندان به شرکت در دهمین جشنواره ابوذر خوزستان، مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۷ آبان تمدید شد.

بهمئی بیان کرد: امسال دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خوزستان در ۱۱ محور و ۴ بخش ویژه مطالبه‌گری رسانه و ۱۰ قالب برگزار می‌شود.

او افزود: شعار سال، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، مکتب شهید سلیمانی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، خانواده، جامعه، فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی، اربعین امام حسین (ع)، سازندگی و محرومیت زدایی، راویان پیشرفت، اشتغال امید و نشاط آفرینی، جهاد خدمت، جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و پیوند رسانه و صنعت (آب، برق، نفت، فولاد) از جمله محور‌های این جشنواره هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان خوزستان ادامه داد: گزارش خبری، گزارش تحلیلی و تحقیقی، مصاحبه، یاداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدیوئی، مستند و پادکست از جمله قالب‌های نهمین جشنواره ابوذر هستند.

او گفت: علاقه‌مندان باید تا ۷ آبان آثار خود را از طریق آدرس https://digiform.ir/wd ۴۷۶ bb ۴۰ یا شماره ۰۹۳۸۲۹۵۸۶۵۳ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.