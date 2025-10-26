پخش زنده
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری زهره و جراحی از باز طراحی و اصلاح ورودی کانال LC۲ شبکه آبیاری شهید رجایی امیدیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عادل سواری گفت: عملیات اصلاح و بازطراحی ورودی کانال LC۲ در مقطع روستای امیرالمؤمنین با هدف بهبود جریان آب و تسهیل در عملیات آبیاری با موفقیت به پایان رسید.
وی افزود: این پروژه که یکی از مسائل قدیمی و دغدغهبرانگیز کشاورزان و اهالی منطقه بود، پس از چندین سال با تلاش کارشناسان و نیروهای فنی این شرکت بهصورت اصولی و مهندسی بازطراحی و اجرا شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری زهره و جراحی تصریح کرد: با اجرای این طرح، مشکلات ناشی از اختلال در تأمین آب اراضی که از طریق این کانال آبیاری میشدند مرتفع شد و رضایت قابلتوجهی در میان بهرهبرداران و کشاورزان روستای امیرالمؤمنین واقع در بخش مرکزی شهرستان امیدیه ایجاد شده است.
سواری ادامه داد: این اقدام در راستای سیاستهای سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر بهبود بهرهوری شبکههای آبیاری و حمایت از جامعه کشاورزی مناطق تحت پوشش انجام گرفته است.