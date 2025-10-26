پخش زنده
تمدید پروانه بهرهبرداری مجتمعهای خدماتی رفاهی از طریق سامانه هوشمند راهداری انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، از اجرای فرآیند تمدید پروانه بهرهبرداری و موافقت اصولی مجتمعهای خدماتی رفاهی بهصورت الکترونیکی خبر داد.
محسن حقنیا، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی و تسهیل امور مربوط به تمدید مجوز مجتمعهای خدماتی رفاهی، سرمایهگذاران محترم باید فرایند ثبت درخواست و پرداخت هزینههای تمدید را از طریق سامانه جامع خدمات هوشمند راهداری و حملونقل جادهای به نشانی smartcard.rmto.ir انجام دهند.
وی افزود: ثبت درخواستها و پرداخت هزینهها تنها از طریق سامانه مذکور امکانپذیر است و از سرمایهگذاران تقاضا میشود از مراجعه حضوری خودداری کرده و مراحل را بهصورت غیرحضوری پیگیری کنند.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: هدف از اجرای این فرآیند، یکپارچهسازی خدمات، افزایش شفافیت، و تسهیل امور سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه خدمات بینراهی است.
حقنیا در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از تمامی سرمایهگذاران در راستای توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات جادهای حمایت میکند.