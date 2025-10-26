به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی متقیان با اشاره به اینکه برنامه‌های آموزشی در حوزه تهدیدات نوین و آموزش درس آموخته‌های جنگ ۱۲ روزه از منظر پدافند غیر عامل پیش بینی شده است گفت: دو رزمایش برجسته شامل کنترل و آماده به کاری ژنراتور‌ها و مولد‌های برق دستگاه‌های اجرایی برای افزایش تاب آوری و رزمایش دانش آموزی با هدف درس آموخته‌های جنگ ۱۲ روزه در این هفته برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این هفته برنامه‌های آموزشی و جلسات مختلف هم در دانشگاه‌ها تدارک دیده شده و زنگ پدافند غیر عامل در ۵ آبان در مدارس زده خواهد شد و برنامه‌های متنوع رادیویی و تلویزیونی در قالب‌های مختلف هم پیش بینی شده است.

مدیر کل پدافند غیر عامل استان قم افزود: در هفته پدافند غیر عامل برای افزایش آمادگی در حوزه تهدیدات سایبری رزمایش تهدیدات سایبری هم برگزار می‌شود تا با توجه به تجربیات جنگ ۱۲ روزه بتوانیم ضریب امنیت و تاب آوری را افزایش دهیم.