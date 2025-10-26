به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون با اشاره به روند بررسی و تهیه گزارش عملکرد یک‌ساله اجرای برنامه هفتم اظهار داشت: دولت در موعد مقرر گزارش خود را تقدیم مجلس کرد و کمیسیون‌های تخصصی نیز تا تاریخ ۲۹ مهر فرصت داشتند تا نظرات و گزارش‌های خود را بارگذاری کنند که خوشبختانه اکثر کمیسیون‌ها در زمان تعیین‌شده این کار را انجام دادند و گزارش خود را بارگذاری کردند. از روز گذشته تاکنون کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی گزارش‌های کمیسیون هااست و پیش‌بینی می‌کنیم روز‌های ۱۹ و یا ۲۰ آبان جمع‌بندی نهایی و گزارش تفسیری کمیسیون با هماهنگی هیئت‌رئیسه و ریاست مجلس به صحن ارائه شود.

وی افزود: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، گزارشی مبسوط، تحلیلی و عملیاتی خواهد بود که عملکرد دستگاه‌ها را به تفکیک اهداف برنامه هفتم بررسی می‌کند. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود اجرای برنامه در سال اول نیز به‌صورت همزمان ارائه خواهد شد تا در مسیر اجرای سال‌های بعد، اصلاحات لازم اعمال شود. از دید تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، عملکرد دولت مطلوب است، اما تفاوت‌هایی میان عملکرد دستگاه‌ها وجود دارد که در گزارش تلفیقی نهایی مشخص خواهد شد.

نماینده گچساران و باشت درباره میزان تحقق برنامه هفتم در سال نخست اجرای آن گفت: هنوز برای اعلام درصد دقیق اجرای برنامه زود است و هرگونه عددی ممکن است نوعی پیش‌داوری تلقی شود. البته از نظر تدوین آیین‌نامه‌ها، اختلاف زیادی وجود ندارد، اما در حوزه عملکرد، وضعیت متفاوت است و می‌توان گفت اجرای برنامه در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است. با این حال، با توجه به تغییر دولت و اینکه سال نخست اجرای برنامه سپری می‌شود، انتظار می‌رفت عملکرد بهتری رقم بخورد.