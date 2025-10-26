به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرهاد شاکرمی گفت: در راستای عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی یک دستگاه خودرو نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و آن را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف که برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر تصریح کرد: در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.