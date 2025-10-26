به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل عملیات تعمیر خطوط انتقال، برای پایداری شبکه و بهبود خدمات رسانی به مشترکان، جریان گاز بخشی از شهر چابکسر، محدوده خیابان شهید حسین فهمیده، کوچه‌ها و فرعی‌های منشعب، از ساعت ۸ تا ۲۱ فردا ۵ آبان ۱۴۰۴ قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان از مشترکان خواست هنگام قطعی گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

ماموران شرکت به محض پایان عملیات جریان گاز را دوباره وصل می‌کنند.