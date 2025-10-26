پخش زنده
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر میگوید: در چهار ماهه نخست امسال، تولید تایرهای سواری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است.
مصطفی تنها در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به شرایط دشوار تولید در کشور گفت: با وجود مشکلات ارزی، قطعی گاز و برق، همچنین سیاستهای نامناسب تجاری، صنعت تایر توانسته تولید را در سطح قابلقبولی حفظ کند.
وی تأکید کرد: در کشوری که در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با ناترازی برق مواجه هستیم و در طول سال ارز بهصورت قطرهچکانی تخصیص داده میشود، ادامه تولید بسیار دشوار است اما صنعتگران با وجود همه این محدودیتها با توان بالا مشغول کارند که جای قدردانی ندارد.
تنها با انتقاد از سیاستهای وارداتی سال گذشته افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار تایر وارد کشور شد و بازار را اشباع کرد. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی با مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی روبهرو بودند؛ چنین تصمیماتی، انگیزه تولید را کاهش میدهد و در نهایت به زیان صنعت ملی تمام میشود.
وی در ادامه به چالشهای سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: الزام ثبت همه تراکنشها در سامانه تجارت، با توجه به ضعف زیرساختهای اینترنت و کندی سیستمهای اداری، شبکه توزیع تایر را با مشکل روبهرو کرده است. این وضعیت فشار زیادی به بخش توزیع بهویژه شبکههای خرد و مویرگی وارد کرده است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر از مسئولان درخواست توجه بیشتر به این صنعت کرد و افزود: صنعت تایر یک صنعت راهبردی است؛ حدود ۷۰ درصد حملونقل کشور از طریق جاده انجام میشود و این یعنی بدون تایر، چرخ اقتصاد کشور از حرکت میایستد. از مسئولان انتظار داریم با حمایت واقعی از تولید، تأمین پایدار انرژی و تخصیص بهموقع ارز، مانع از آسیب بیشتر به این صنعت حیاتی شوند.