مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد: ضرورت دارد همه با همدلی، همکاری و هم‌صدایی در انتخابات شورا‌ها برگ زرینی دیگر در کارنامه نظام رقم بزنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سالاری در مراسم تودیع و معارفه معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بافق با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت: این نخستین انتخابات پس از جنگ ۱۲ روزه و در این دولت است. ازاین‌رو، ضرورت دارد که همه با همدلی، همکاری و هم‌صدایی در اجرای آن مشارکت کنیم تا همچون گذشته برگ زرینی دیگر در کارنامه نظام رقم بخورد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری افزود: طبق برنامه زمان‌بندی انتخابات، هم‌اکنون در مرحله‌ی آماده‌سازی داوطلبان برای تهیه‌ی مقدمات و مدارک لازم جهت ثبت‌نام هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از مدارک ضروری برای ثبت‌نام، گواهی عدم سوء‌پیشینه است؛ از این رو، از داوطلبان محترمی که تمایل و آمادگی حضور در عرصه‌ی انتخابات را دارند، درخواست می‌شود در این بازه زمانی به مراکز مربوطه مراجعه کرده و نسبت به دریافت این گواهی اقدام کنند تا در زمان ثبت‌نام، مدارکشان کامل و آماده باشد.

سالاری ادامه داد: همچنین، افرادی که طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات مشمول موضوع استعفا هستند، لازم است پیش از ثبت‌نام، مدارک مربوط به استعفا و پذیرش آن از سوی مقام مافوق خود را آماده کرده و در زمان ثبت‌نام ارائه دهند.

وی اظهار داشت: فرآیند ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ۲۱ تا ۲۸ دی‌ماه به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان باید جهت تکمیل ثبت‌نام به فرمانداری‌ها مراجعه کنند.

در این مراسم، محمدرضا فتاحی به عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بافق معرفی و از زحمات حسن تفکری تقدیر شد.