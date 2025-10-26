پخش زنده
در گرامیداشت هفته کاهش خطرات و بلایای طبیعی رزمایش اسکان اضطراری در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته کاهش خطرات و بلایای طبیعی، مانور فرضی زلزله و اسکان اضطراری با محوریت جمعیت هلال احمر و با حضور دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در شهرستان خوی برگزار شد.
در این رزمایش که در پارک ملت خوی برگزار گردید، سناریویی جامع از وقوع زلزله و نحوه امدادرسانی، تخلیه اضطراری، اسکان موقت و ارزیابی خسارات طراحی و به مرحله اجرا درآمد.
اسماعیل سالم خویی دبیر مدیریت بحران فرمانداری شهرستان خوی در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: در این مانور، وظایف تمامی ادارات و نهادهای عضو ستاد مدیریت بحران از پیش طراحی و ابلاغ شده بود و خوشبختانه تمامی دستگاههای خدماترسان با هماهنگی کامل به ایفای نقش پرداختند.
وی افزود: اداراتی همچون شهرداری و سازمان آتشنشانی، جمعیت هلال احمر، نیروهای داوطلب امداد و نجات، اورژانس، بنیاد مسکن و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی در اجرای دقیق و میدانی سناریو مشارکت داشتند.
دبیر مدیریت بحران فرمانداری خوی با اشاره به اهداف این مانور گفت: این رزمایش با هدف افزایش آگاهی عمومی، ارزیابی توان عملیاتی دستگاهها، سنجش میزان آمادگی نیروها و هماهنگی بین سازمانها در شرایط بحرانی برگزار شد.
در این برنامه که با حضور مربیان و نجاتگران جمعیت هلال احمر برگزار شد، عملیات امدادرسانی به مصدومان فرضی، برپایی چادرهای اسکان اضطراری، امداد اولیه و رسیدگی به آسیبهای روانی شبیهسازی و تمرین شد.
سالم خویی با قدردانی از همکاری تمامی نهادهای شرکتکننده اظهار داشت: اجرای موفق این رزمایش نشاندهنده آمادگی و انسجام مجموعه مدیریت بحران شهرستان خوی در مقابله با حوادث طبیعی است.