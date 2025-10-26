پخش زنده
امروز: -
در جلسه امروز شورای شهر تهران، طرح تعیین حسابرسان منتخب شورا برای حسابرسی سال ۱۴۰۴ با اکثریت آرا به تصویب رسید. همچنین نایب رئیس شورای شهر اعلام کرد دو رام قطار هفته آینده وارد خط متروی پایتخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری ، نایب رئیس شورای شهر تهران امروز در سیصد و شصت و پنجمین نشست شورای شهر درخصوص واردات اتوبوس به پایتخت نیز گفت: در سفر شهردار به چین تزریق ۱۵ درصد پیشپرداخت واگنهای مترو از سوی دولت انجام شد. بازدیدی از قطارها نیز صورت گرفت؛ اولین محموله آن شامل دو رام قطار بهمن ماه و مابقی به تدریج وارد میشود. دو رام قطار نیز هفته آینده وارد خط خواهد شد و احتمالاً در ایستگاه مریم مقدس رونمایی میشود.