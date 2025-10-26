به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری ، نایب رئیس شورای شهر تهران امروز در سیصد و شصت و پنجمین نشست شورای شهر درخصوص واردات اتوبوس به پایتخت نیز گفت: در سفر شهردار به چین تزریق ۱۵ درصد پیش‌پرداخت واگن‌های مترو از سوی دولت انجام شد. بازدیدی از قطار‌ها نیز صورت گرفت؛ اولین محموله آن شامل دو رام قطار بهمن ماه و مابقی به تدریج وارد می‌شود. دو رام قطار نیز هفته آینده وارد خط خواهد شد و احتمالاً در ایستگاه مریم مقدس رونمایی می‌شود.