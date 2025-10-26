استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی و کاهش تمرکز

به تازگی تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا که روی ۴ هزار دانش آموز انجام شده، میگوید هرچه استفاده از تیک‌تاک و اینستاگرام بیشتر شود، بر تمرکز، توجه و توانایی بیان تأثیر منفی می‌گذارد.