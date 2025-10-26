پخش زنده
امروز: -
به تازگی تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا که روی ۴ هزار دانش آموز انجام شده، میگوید هرچه استفاده از تیکتاک و اینستاگرام بیشتر شود، بر تمرکز، توجه و توانایی بیان تأثیر منفی میگذارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا که روی ۴ هزار دانش آموز انجام شده، نشان میدهد دانش آموزانی که از شبکههای اجتماعی زیاد استفاده میکنند تمرکز کمتری مطالعه و حتی انجام کارهای روزانه دارند.
جایگزین کردن تفریح ورزش به جای استفاده از گوشی یا نصب نرم افزارهایی که استفاده از تلفن همراه را مدیریت میکند راهکارهای خوبی است که در این پژوهش پیشنهاد میشود.
فاطمه شریفی گزارش میدهد: