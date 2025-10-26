\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u0646\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u06a9\u0634\u062a \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u062c\u06cc\u0647\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0627\u0634\u062a\u0647\u0627\u0631\u062f \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u0627\u0634\u062a\u0647\u0627\u0631\u062f \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06a9\u0645 \u0622\u0628 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062e\u0627\u06a9 \u0622\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0628\u06cc \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0648 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u06a9\u0634\u062a \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u06a9\u0634\u062a \u0648 \u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0634\u0648\u062f.