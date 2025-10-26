به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید سعید شاهرخی با اشاره به سفر هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا گفت: در این سفر مسائل مهم زیست محیطی و طبیعی مورد توجه قرار گرفت و آخرین یافته‌های علمی برای نجات جنگل‌های زاگرس و هیرکانی بررسی شد.



استاندار لرستان افزود:همچنین با سازمان های فعال و وابسته به سازمان ملل در مورد آخرین وضعیت و یافته های زیست محیطی به گفتگو نشستیم تا بتوانیم در حوزه ی جنگل ها و مقابله با آتش سوزی و زلزله از این دستاوردها استفاده کنیم.

شاهرخی افزود: در این زمینه مقرر شد همکاری های دوجانبه با سرمایه گذاری های ایتالیایی انجام شود و پس از سفر هم داوم یابد.

وی بیان کرد: همچنین در نشست با مسولان فائو در حوزه ی جنگل های هیرکانی و زاگرس گفتگو کردیم و مقرر شد برای تبادل علمی،تکنولوژیکی ،روش های جلوگیری و مهار آتش سوزی همکاری دوجانبه ای انجام شود.









