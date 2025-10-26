

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان رقابت‌های وای کرو بازی‌های آسیایی جوانان در رده سنی ۱۶ و ۱۷ سال پسران طا‌ها شریفی سومین فینالیست ایران در این رشته ورزشی هم به برنز مشترک دست یافت. شریفی که با حریفانی از عراق، تایلند و فیلیپین رقابت داشت در نهایت و با امتیاز ۸.۲۰ به برنز مشترک رسید.

جدول امتیازی فینال وای کرو پسران (۱۶ و ۱۷ سال):

*طا‌ها شریفی از ایران: ۸.۲۰

*سجاد حمزه علی از عراق: ۸.۴۷

*چایوان از تایلند: ۹.۲۳

*رامیسکال از فیلیپین: ۹.۲۳

پیش از اجرای نمایش پسران ۱۶ تا ۱۷ سال، دختران این رده سنی با هم به رقابت پرداختند که نمایندگان کشور‌های تایلند، فیلیپین، مالزی و هند به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم دست پیدا کردند.

همتی نماینده ایران در دور مقدماتی این رده سنی بود که با کسب عنوان پنجم از صعود به فینال بازماند.