مدیر کل سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت:مهمترین اقدامات ما در وزارت بهداشت در جهت کاهش آلام مردم در همه زمینه‌ها به ویژه سلامت روان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شالبافان در نشستی با جمعی از کارشناسان سلامت روان آذربایجان شرقی در مرکز بهداشت استان با ابراز خرسندی از جایگاه بسیار بالای سلامت روان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: مهمترین اقدامات ما در وزارت بهداشت در جهت کاهش آلام مردم در همه زمینه‌ها به ویژه سلامت روان است تا جامعه‌ای سالم و با نشاط داشته باشیم.

احمد کوشا رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی گفت: مداخلات اجتماعی کم کم در جامعه راه افتاده است و در حال افزایش است، اما باید راهکاری برای این موضوع داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه بهداشت و در زمینه سلامت روان مردم باید با کمک کارشناسان بهداشت روان در جهت اثر گذاری صحیح اقدام کنیم اظهار داشت:امیدواریم طرح سراج که در سطح کشور و استان در حال برگزاری است درد مردم را حل کند.