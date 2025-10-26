گاهی سنگر جهاد؛ از خشت، خشت یاری دردمندان نیازمند تشکیل می‌شود و پزشکان و کادر درمان، معماران این بنای نوعدوستی و مرهم زخم تنگدستی و بیماری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ گروه جهادی سلامت دره شهر به روستای انجیره آبدانان رفتند تا مردم این روستا برای اولین بار این حجم از نوعدوستی را آن هم از جنس درمان دردهایشان، تجریه کنند.

این گروه شامل: چشم پزشک، دندان پزشک و پزشک عمومی بود که به مراجعان خدمات رایگان ارائه کردند.

به گفته زر روشن، مسئول گروه جهادی بنیاد علوی آبدانان، کادر درمان جهادی شهرستان دره شهر در طول سفر یک روزه خود به روستای انجیره، ۴۰۰ نفر را ویزیت کردند.