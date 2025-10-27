مجتمع بندری نگین محور توسعه راهبردی بندر بوشهر

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: مجتمع بندری نگین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای بندر بوشهر، با تکمیل طرح‌های زیربنایی و جذب سرمایه‌گذاران جدید، می‌تواند نقش کلیدی در افزایش ظرفیت تجاری و رونق اقتصادی جنوب کشور ایفا کند.