مجتمع بندری نگین محور توسعه راهبردی بندر بوشهر
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: مجتمع بندری نگین بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای توسعهای بندر بوشهر، با تکمیل طرحهای زیربنایی و جذب سرمایهگذاران جدید، میتواند نقش کلیدی در افزایش ظرفیت تجاری و رونق اقتصادی جنوب کشور ایفا کند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیاوش ارجمندزاده در نشست شورای برنامهریزی، هماهنگی و توسعه مجتمع بندری نگین بیان کرد: این مجتمع بندری یکی از محورهای اصلی توسعه بندر بوشهر است و نقش آن در آینده اقتصادی استان بسیار راهبردی و تعیینکننده خواهد بود.
وی افزود: امروز با اجرای طرحهای زیرساختی در این مجتمع، از جمله تکمیل اسکلهها و مسیرهای دسترسی، زمینه برای حضور سرمایهگذاران جدید فراهم شده و لازم است دستگاههای مرتبط، همکاری و تعامل بیشتری برای رفع موانع پیشروی اجرای طرحها داشته باشند.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط با بخش خصوصی، تأکید کرد: مشارکت سرمایهگذاران، موتور محرک توسعه بندر بوشهر است و ما در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از تمامی طرحهایی که منجر به افزایش بهرهوری و اشتغالزایی در مجتمع نگین شود، حمایت میکنیم.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای مجتمع بندری نگین باید بتوانیم سهم بوشهر را در تجارت دریایی کشور به شکل چشمگیری افزایش دهیم.
ارجمندزاده تاکید کرد: مجتمع بندری نگین نماد توسعه متوازن بندر بوشهر است و با همافزایی میان بخشهای دولتی و خصوصی، به یکی از قطبهای مهم اقتصادی و تجاری جنوب کشور تبدیل خواهد شد.
نشست شورای برنامه ریزی، هماهنگی و توسعه مجتمع بندری نگین با هدف بررسی آخرین وضعیت سرمایهگذاریها و طرحهای عمرانی و با حضور مدیران حوزههای سرمایهگذاری و فنی اداره کل برگزار شد و در این جلسه میزان پیشرفت طرحهای سرمایهگذاری و عمرانی در دست اجرا و موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.