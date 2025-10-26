گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان دهنده روند صعودی حفاری مغزه‌گیری معادن کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عملیات حفاری مغزه گیری در یک دهه گذشته، بیش از سه‌ و نیم‌ برابر افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش مداوم فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن کشور است.

براساس این گزارش؛ عملکرد حفاری مغزه‌گیری از ۱۹۱ هزار متر در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۶۷۰ هزار متر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش، نشان‌دهنده‌ی رشد مداوم فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن کشور است.

افزایش حجم حفاری حاصل سرمایه‌گذاری هدفمند ایمیدرو در توسعه اکتشافات، استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و توانمندسازی شرکت‌های داخلی است.

این روند افزایشی، بستر کشف ذخایر جدید و توسعه معادن کشور را فراهم کرده و مسیر رونق پایدار صنایع معدنی را هموار می‌کند.

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ایمپاسکو که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدروست از انتخاب پیمانکار در ۲۰ استان کشور برای انجام عملیات حفاری مغزه گیری خبر می‌دهد.

تورج زارع با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۷۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری انجام داده‌ایم افزود: برنامه امسال حفاری مغزه گیری ۱۴۶ هزار متر است.

وی گفت: علاوه بر حفاری مغزه گیری، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر ترانشه ها، انجام عملیات نمونه برداری اکتشافی، عملیات پی جویی ، عملیات شناسایی و اکتشاف عمومی، عملیات هایی است که شرکت های فنی مهندسی داخلی انجام می دهند.