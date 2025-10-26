به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیرعباس نجفی با بیان اینکه بیشترین حوادث نیز در شهرستان‌های اهواز و اندیمشک ثبت شده است، افزود: از مجموع ۶۴ حادثه ثبت‌شده، ۳۹ مورد تصادفات ترافیکی، ۱۰ مورد فوریت‌های پزشکی، ۱۰ مورد حوادث کوهستانی، ۲ مورد حوادث محیط‌های آبی و همچنین یک مورد آتش‌سوزی، یک مورد مفقودی و یک مورد سایر عملیات‌ها بوده است.

وی ادامه داد: در مجموع این حوادث، ۱۲۶ نفر دچار حادثه شدند که از این میان ۹۸ نفر مصدوم و ۵۵ نفر توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۲ نفر نیز به صورت سرپایی مداوا یافتند.

نجفی با اشاره به توان عملیاتی و لجستیکی هلال‌احمر اظهار کرد: در این عملیات‌ها از ۵۵ آمبولانس، ۱۲ خودروی ست نجات و ۸ خودروی پشتیبانی استفاده شد تا پاسخگویی به حوادث با سرعت، دقت و کارآمدی بیشتری صورت گیرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان در پایان تصریح کرد: پراکندگی حوادث در سطح استان نشان می‌دهد که اهواز و اندیمشک بیشترین میزان حوادث را داشته‌اند و تلاش نجاتگران برای ارائه خدمات امدادی سریع و مؤثر در تمامی‌شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت.