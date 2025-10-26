معاون گردشگری کشور از تدوین بسته همکاری مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی گفت: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ارتقای کیفیت زندگی در روستا‌های هدف، مجموعه‌ای از محور‌های همکاری میان دو دستگاه تدوین شده است تا ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری روستایی، به‌ویژه در روستا‌های ثبت جهانی نظیر کندوان، کندلوس، اصفهک، سهیلی و شفیع‌آباد، به شکلی هدفمند و اثربخش تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های پایه در روستا‌های هدف گفت: توسعه راه‌های دسترسی ایمن، شبکه‌های آب، برق، گاز و اینترنت، بهسازی سامانه‌های فاضلاب و مدیریت پسماند و ایجاد مراکز خدمات گردشگری و بازارچه‌های صنایع‌دستی، از اولویت‌های همکاری مشترک وزارت میراث‌فرهنگی و معاونت توسعه روستایی است.

معاون گردشگری کشور افزود: در کنار زیرساخت‌ها، توجه ویژه‌ای به اقتصاد محلی و مشاغل خرد گردشگری داریم. ایجاد بازارچه‌های دائمی و سیار، ارائه تسهیلات کم‌بهره برای کسب‌وکار‌های کوچک و تدوین بسته‌های تشویقی برای کارآفرینان محلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، مانع از مهاجرت نخبگان روستایی شود.

محسنی بندپی همچنین از راه‌اندازی پلتفرم ملی گردشگری روستایی ایران خبر داد و گفت: این سامانه، بستری برای معرفی ظرفیت‌ها، اقامتگاه‌ها و تجربه‌های بومی روستا‌های هدف خواهد بود و می‌تواند نقش مؤثری در بازاریابی دیجیتال و جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

وی حفاظت از داشته‌های طبیعی ارزشمند را یکی از ارکان توسعه پایدار دانست و افزود : اجرای طرح‌های مرمت بافت‌های تاریخی، آموزش جوامع محلی برای حفظ منابع طبیعی و ایجاد نظام پایش زیست‌محیطی در مناطق گردشگری، از برنامه‌های مشترک وزارتخانه با معاونت توسعه روستایی است.

معاون گردشگری کشور با اشاره به ثبت پنج روستای ایران در فهرست «بهترین روستا‌های گردشگری جهان» از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد و نامزدی روستای قلعه‌بالا برای سال آینده گفت: درصدد تشکیل میز مشترک توسعه گردشگری روستایی ایران با حضور نهاد‌های مرتبط هستیم تا مسیر جهانی‌سازی روستا‌های ایران با برنامه‌ریزی دقیق‌تر ادامه یابد.

معاون گردشگری کشور تأکید کرد: توسعه روستایی بدون گردشگری پایدار ناقص است. با تشکیل کمیته مشترک اجرایی میان وزارت میراث‌فرهنگی و معاونت توسعه روستایی و تدوین نقشه‌راه همکاری ظرف سه ماه آینده، می‌توان مسیر توسعه متوازن، اشتغال‌زا و هویت‌محور در روستا‌های ایران را هموار کرد.