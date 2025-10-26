۷ آبان؛ آخرین مهلت شرکت در بیستوپنجمین رویداد ملی «تا ثریا»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس گفت: بیستوپنجمین دوره رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت گردشگری ارزشگذار و توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری، فرصتی برای ارائه ایدهها و طرحهای نوآورانه در صنعت گردشگری فراهم کرده است و علاقهمندان تا ۷ آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند طرحهای خود را ارسال کنند.
مجید میکائیلی گفت: شرکتهای استارتآپی، صاحبان کسبوکار و فعالان اقتصادی میتوانند ایدهها و طرحهای خود را در محورهایی همچون اقتصاد گردشگری، حفظ محیط زیست، تعالی فرهنگی و اجتماعی، گردشگری پایدار و مسئولانه، سلامت و تندرستی، اقامتگاههای هوشمند، بازاریابی هوشمند گردشگری و زنجیره تأمین هوشمند ارائه کنند.
وی افزود: این رویداد با هدف شناسایی و حمایت از طرحهای نوآورانه در صنعت گردشگری برگزار میشود و علاوه بر کارگاههای آموزشی، حمایت مالی و پشتیبانی فنی از طرحهای برتر نیز پیشبینی شده است.
میکاییلی مهلت ثبتنام و ارسال طرحها را تا هفت آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت: علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه www.pishgamanhub.com ثبتنام و طرحهای خود را ارسال کنند.