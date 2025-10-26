سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اصلاح ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی‌های بیشتر به کمیته‌های مربوطه ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ حاکم ممکان در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) کمیسیون اقتصادی گفت: بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در این نشست سخنگوی شورای نگهبان هم حضور داشت که در تبصره یک این ماده واحده و بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود ابهاماتی وجود داشت و پس از بررسی‌های لازم رفع ابهام صورت گرفت.

وی افزود: همچنین دستور کار دوم جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اقتصادی وزارت کشور، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نماینده واجا و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد و در این نشست طرح اصلاح ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و اشتغال پایدار مرزنشینان مورد برسی قرار گرفت که برای بررسی‌های بیشتر به کمیته‌های مربوطه ارجاع شد.