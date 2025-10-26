



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: صنعت تخم مرغ کاشمر به عنوان یکی از حلقه‌ های حیاتی تامین امنیت غذایی شهرستان همچنان با وجود مشکلات فراوان به رسالت خود پایبند است.

کاظم قربان پور تعداد واحد‌های تولید تخم مرغ در کاشمر را ۴ واحد عنوان کرد و افزود: هم اکنون این ۴ واحد با ظرفیتی حدود ۳۴۷ هزار ۵۰۰ قطعه در حال فعالیت و تولید هستند.

وی با بیان اینکه یک واحد پرورش پولت تخمگذار نیز به ظرفیت ۴۱۵ هزار قطعه در شهرستان کاشمر فعالیت می‌ کند، ادامه داد: تمام تلاش ما درجهاد کشاورزی حمایت و مدیریت این صنعت است تا این پروتئین ارزان قیمت به وفور در دسنرس مردم باشد.

قربان پور گفت: تخصیص نهاده دولتی، نظارت بر سلامت واحد‌های تولیدی، توسعه بیمه محصولات دامی و حمایت از نوسازی و بهینه سازی سیستم‌ ها و خطوط تولید از مهمترین کار‌هایی است که جهاد کشاورزی برای حمایت از این صنعت انجام داده است.

وی افزود: میزان مصرف سرانه مردم شهرستان کاشمر ۱۵ کیلوگرم برای هر شخص است و حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تن تخم مرغ در سال مورد مصرف شهرستان است که مازاد آن به شهرستان‌ ها و استان‌های دیگر ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: نوسانات قیمت نهاده ها، مشکلات تامین ارز و واردات نهاده‌ ها و بیماری‌ های طیور از جمله چالش‌ های صنعت تولید تخم مرغ است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: تداوم حمایت‌های دولتی، کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی و ساماندهی نظام توزیع سه کلید اصلی برای تضمین آینده این صنعت و حفظ قدرت خرید مردم برای خرید یکی از مهمترین منابع پروتئینی است.