به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های پیش یابی تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً پایداری را نشان می‌دهد، در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی وبزرگ استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه طی فردا شاهد کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما خواهیم بود و سپس تا روز چهارشنبه تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود، ادامه داد: امروز وزش باد‌ها در مناطق جنوبشرقی و از روز دوشنبه تا چهارشنبه در مناطق جنوبغربی و غربی و مرکزی در برخی ساعات بصورت متوسط پیش بینی می‌شود. تا اواسط روز چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج است.

در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۳۹.۲ و ایذه با دمای ۱۰.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته نیز اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۳ و کمینه دمای ۱۸.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.