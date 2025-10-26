کارشناس رسمی متخلف، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان در آبادان بازداشت و به زندان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن رئیسی گفت: کارشناس رسمی دادگستری در شهرستان آبادان که در ازای ارائه نظریه کارشناسی خلاف واقع اقدام به تحصیل وجه از مراجعین نموده بود با هماهنگی دادسرا‌های عمومی و انقلاب آبادان توسط مامورین حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان بازداشت شد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های لازم در این رابطه انجام و طی دستور قضایی این فرد بازداشت و پس از تحقیقات به عمل آمده و اقرار به جرم ارتکابی پرونده تحت رسیدگی قرار گرفت، ادامه داد: شهروندان گرامی درصورت مشاهده چنین تخلفی مراتب را جهت بررسی به حفاظت اطلاعات دادگستری به شماره ۱۲۷ اعلام نمایند.