بخشدار مرکزی مهریز: جشنواره انار و روستا طی روز‌های هشتم و نهم آبان در روستای تاریخی و هدف گردشگری سریزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی رفیع، هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های بالای تاریخی و گردشگری روستای سریزد، رونق گردشگری، تقویت تولید و ایجاد اشتغال و همچنین افزایش شادابی و نشاط در میان مردم عنوان کرد.

وی با بیان این که جشنواره انار سریزد طی روز‌های ۸ و ۹ آبان در مزرعه گردشگری روستای سریزد برگزار خواهد شد، این رویداد را یک فرصت مناسب برای جذب گردشگران و تقویت ارتباطات فرهنگی و اقتصادی در منطقه برشمرد.

بخشدار مرکزی مهریز ساعت برگزاری این جشنواره را ۱۰ تا ۱۹ اعلام کرد و اظهار داشت: مراسم انار کشون، اجرای برنامه‌های فرهنگی شاد و مسابقات بومی و محلی با حضور خانواده‌ها از جمله برنامه‌های این جشنواره است.

وی از عرضه محصولات صنایع دستی، غذا‌های محلی، انار و محصولات مرتبط با آن در این جشنواره خبر داد و افزود: معرفی بنا‌های تاریخی روستا و اجرای برنامه‌های تفریحی از دیگر بخش‌های مهم این رویداد خواهد بود.

سریزد یکی از روستا‌های شهرستان مهریز در مسیر یزد به کرمان و در ۵ کیلومتری شهر مهریز است که قدمتی چند هزار ساله دارد و در زمان‌های دور، دروازه‌ی ورودی استان یزد بوده و به آن شهر فرافر می‌گفتند.