میزان چغندر تحویلی به کارخانه قند پیرانشر با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۶۰ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برداشت زودهنگام چغندرقند در پیرانشهر کارخانه قند این شهرستان را به تحویل گرفتن زودهنگام این محصول از چغندرکاران واداشت.

در سال جاری از ۱۵شهریور با شروع تحویل این محصول به کارخانه قند پیرانشهر نزدیک به ۱۶۰تن چغندرقند از کشاورزان تحویل گرفته شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰درصد افزایش داشته است.



از اقدامات مهم در تسهیلات این واحد به کشاورزان میتوان به برنامه ریزی بموقع برای تحویل زودهنگام این محصول اشاره کرد، به طوری که نوبت دهی سه الی چهار روزه سال‌های قبل به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش یافته است و هیچ گونه ایستایی در خصوص تحویل این محصول در کارخانه قند این شهرستان مشاهده نمیشود.

این کارخانه انواع نهاده‌های کشاورزی همچون کود، بذر، سم و مساعدت‌های نقدی را از اول فصل بهار در اختیار کشاورزان قرار داده است.

ظرفیت پذیرش روزانه این کارخانه به ۴۳۰۰ تن رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد افزایش داشته است.

شکر، الکل طبی، صنعتی و تفاله‌های فشنگی از تولیدات این کارخانه است.

این کارخانه با عقد قرارداد با چغندرکاران به میزان هفت هزار هکتار پیش بینی دریافت ۴۰۰هزار تن چغندر را از کشاورزان در برنامه کاری خود دارد.

