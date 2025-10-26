\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0642\u0648\u0627\u0645 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u0634\u0647\u0631 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f.\u00a0\n