پرونده تیم مویتای جوانان ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین با کسب ۹ نشان رنگارنگ بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبارزات پایانی رقابتهای مویتای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان، امروز (یکشنبه ۴ آبان) برگزار شد و نمایندگان ایران موفق به کسب ۲ نشان طلا، ۲ نقره و ۵ برنز شدند.
در بخش مبارزات دختران، باران جانی در وزن ۴۰- کیلوگرم رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال با غلبه بر نماینده تایلند در فینال، نخستین نشان طلای ایران را به دست آورد.
همچنین روژان بهنامی در وزن ۴۸- کیلوگرم رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال با پیروزی برابر حریف خود، دومین طلای ایران را کسب کرد. بهنامی پیش از این، دو نماینده از تایلند و مالزی را با ناکاوت شکست داده بود.
در مبارزات پسران، ابوالفضل حاجیوند در وزن ۴۵- کیلوگرم و یاسین موسوی در وزن ۶۰- کیلوگرم به نشانهای نقره دست یافتند. حاجیوند در فینال به محمد فیاض از عراق باخت و موسوی نیز مقابل احمد رایان از اردن مغلوب شد.
همچنین در بخش وایکرو، سودا آقایی و امیرعباس ساغری در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال و طاها شریفی در رده سنی ۱۶ و ۱۷ سال هر سه به نشان برنز دست یافتند.
در بخش مبارزه نیز، مائده صادقزاده در وزن ۴۵- کیلوگرم دختران ۱۴ و ۱۵ سال و امیرمحمد مجیدینیا در وزن ۵۷- کیلوگرم پسران ۱۶ و ۱۷ سال با شکست در نیمهنهایی، نشان برنز کسب کردند.
به این ترتیب، تیم مویتای جوانان ایران با مجموع ۲ طلا، ۲ نقره و ۵ برنز به کار خود در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ پایان داد.
آکام احمدی، اسماعیل جعفری، رضا بخشی، محدثه شیبانی، درسا فرشادپور و حنانه تقیپور در بخش مبارزه، کیانا همتی در وایکرو و فراز بنیسعید و محمد روحیمفرد در مایموی، ورزشکارانی بودند که با شکست برابر حریفان خود از گردونه رقابتها کنار رفتند.
کادر فنی تیم ایران را در گروه پسران محمدعلی یوسفی (مبارزه) و مجید خواجوند (وایکرو و مایموی)، و در گروه دختران مستانه سیفآبادی (مبارزه) و شاهصنم صدیقی (وایکرو) تشکیل میدهند. همچنین جواد نصیری رئیس انجمن مویتای، رضا قدسی و زینب ممانی بهعنوان سرپرست، تیم را همراهی کردند.
تیم مویتای جوانان ایران عصر دوشنبه ۵ آبان به کشور بازمیگردد.