به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان اردکانی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به موانعی که در مسیر فعالیت صادرکنندگان وجود دارد و باعث شده که آنها تمایلی برای بازگرداندن ارز صادراتی نداشته باشند، گفت: تولید، پایه اصلی کشور در حوزه تامین ارز، رشد اشتغال و توسعه چرخ اقتصادی کشور است و تا این حوزه را ارتقا ندهیم، نمی‌توانیم در راستای کاهش نرخ ارز و اشتغالزایی موفق عمل کنیم.

وی ادامه داد: ما در حوزه صادرات تولیدات داخلی چه سنتی و چه جدید از صادرکنندگان برتر بودیم و هر سال اقدامات مطلوبی هم انجام دادیم و اتکا و اعتماد بانک مرکزی هم به ارز‌های حاصل از صادرات بوده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون صادرکنندگان به درستی موضوعات مختلفی را مطرح می‌کنند که باعث بروز تکانه‌هایی در حوزه صادرات شده است، همچنین بستر امنی برای فعالیت آنها در کشور فراهم نشده که بتوانند به درستی کار را جلو ببرند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان ساخت: تحریم‌ها از دیگر موارد بسیار آزاردهنده در مسیر فعالیت صادرکنندگان است که باعث افزایش هزینه‌های مبادلات اقتصادی برای صادرکنندگان شده است.

وی اظهار کرد: به‌تازگی وضعیتی در بانک مرکزی ایجاد شده که به دلیل سپرده‌گذاری‌های ارزی، فشار‌هایی بر صادرکنندگان تحمیل می‌شود. ما در این زمینه به رئیس بانک مرکزی گفتیم که سپرده‌گذاری ارزی اقدام صحیحی است، اما منوط بر اینکه شرایط تسهیل مبادلات بانکی نیز برای صادرکنندگان فراهم شود و به گونه‌ای نباشد که آنها با دور زدن تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های خود و مراقبت از اینکه در لیست تحریم قرار نگیرند به هزار ترفند عمل کنند و موضوعاتی را رقم بزنند که ریسک نقل و انتقالات را بالا ببرد و کل سرمایه صادرکننده از بین برود و در این فضا نفس بکشند.

پوردهقان ادامه داد: و ما هم اصرار کنیم که ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگردانند سپس با نرخی که ما تعیین کرده‌ایم تولیداتشان را به فروش برسانند که باعث شود صادرکننده تمایلی برای بازگرداندن ارز نداشته باشد که آثار این موارد را در خروجی میزان صادرات امسال مشاهده کردیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: متاسفانه امسال صادرات رشد قابل‌توجهی نداشت و شاید به لحاظ وزنی چند درصد رشد داشتیم، اما در حوزه ارزش دلاری، اتفاقی در حوزه صادرات نیفتاد.

وی گفت: رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت باید در حوزه اجرا تغییر سیاست بدهند و به سمتی حرکت کنند که صادرکننده تمایل پیدا کند هم ارز را بازگرداند و هم بتواند میزان صادرات را افزایش دهد.