امام جمعه خوی گفت: برنامه‌های فرهنگی و مذهبی باید با هدف روشنگری، تقویت انسجام اجتماعی و نهادینه کردن آموزه‌های دینی طراحی شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان خوی با حضور مسئولان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی برگزار شد و محوریت آن برنامه‌ریزی برای ایام فاطمیه و روز ۱۳ آبان بود.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی در این جلسه با تأکید بر نقش محوری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ساماندهی و انسجام فعالیت‌های ملی و مذهبی، گفت: «در شرایطی که جنگ‌های نرم و رسانه‌ای علیه ملت ایران ادامه دارد، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی باید با هدف روشنگری، تقویت انسجام اجتماعی و نهادینه کردن آموزه‌های دینی طراحی شوند. این شورا با تجربه و ظرفیت خود می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد هماهنگی و اثرگذاری برنامه‌ها ایفا کند.»

وی افزود: «فضاسازی شهری و فرهنگی برای مناسبت‌های پیش‌رو از جمله ایام فاطمیه و روز ۱۳ آبان باید از هم‌اکنون آغاز شود تا پیام عزت، مقاومت و استکبارستیزی انقلاب اسلامی به شکل گسترده در جامعه منتقل شود. امسال مراسم ۱۳ آبان به دلیل همزمانی با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیازمند طراحی خلاقانه و تأثیرگذار است تا پیام استقلال‌خواهی و مقاومت ملت ایران به نسل جوان منتقل شود.»

امام جمعه خوی با بیان اهمیت ایام فاطمیه در تبیین شخصیت حضرت زهرا (س) گفت: «معرفی سیره ایمانی و ولایی حضرت فاطمه (س) فرصت طلایی برای تقویت باور‌های معنوی و تربیتی در میان مردم و به‌ویژه نسل جوان است. برنامه‌ها باید با محتوای دقیق، هدفمند و اثرگذار طراحی شوند و تأثیر آن در زندگی مردم مشهود باشد.»

وی همچنین بر ضرورت همدلی، قانون‌مداری و وجدان کاری مسئولان تأکید کرد و تصریح نمود: «تولید محتوای فرهنگی و آموزشی باید منسجم و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی باشد تا علاوه بر اثرگذاری معنوی، پیوند میان مردم و مسئولان نیز تقویت گردد.»

غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی با اشاره به اهمیت ایام فاطمیه و روز ۱۳ آبان گفت: «این مناسبت‌ها فرصت ارزشمندی برای تبیین پیام‌های تربیتی، معنوی و ملی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت مردمی برگزار شود.» وی افزود: «روز ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی و استقلال‌خواهی ملت ایران است و اجرای برنامه‌ها باید به نحوی باشد که روحیه مقاومت و عزت ملی در نسل جوان تقویت شود.»

فرماندار ویژه خوی همچنین بر ضرورت انسجام میان مسئولان شهرستان و هماهنگی کامل با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تأکید کرد و گفت: «تلاش می‌کنیم برنامه‌ها نه تنها از نظر محتوایی غنی باشند، بلکه با اجرای باشکوه و اثرگذار، پیام‌های فرهنگی و دینی به‌صورت گسترده در جامعه منعکس شود.»