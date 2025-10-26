به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رییس هییت ووشوی استان قم در این مراسم گفت: در این دوره از رقابت ها ۳۴۰ ورزشکار از سراسر کشور شرکت کردند و ورزشکاران در بخش ساندا و مبارزه در ۵ وزن رقابت کردند و در بخش تالو و نمایش هم در ۱۰ فرم به اجرای حرکات پرداختند.

رئیس فدراسیون ووشو کشور هم با قدردانی از میزبانی با کیفیت استان قم گفت: نفرات برتر این دوره از مسابقات در اردو های تیم ملی که از آذر ماه تشکیل خواهد شد حضور می یابند.

امیر صدیقی افزود: هدف گذاری فدراسیون کسب مدال های خوش رنگ در مسابقات جهانی چین است و نفرات برتر رقابت ها پس از حضور در اردوهای مختلف عازم رقابت های جهانی چین در رده های نونهال، نوجوان خواهند شد.