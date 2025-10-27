به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه استفاده از آن برای همه سرنشینان خودرو‌ الزامی است گفت: طرح تشدید نظارت بر خودروهای عبوری در جاده ها با هدف فرهنگ سازی ، افزایش ایمنی تردد و برخورد با متخلفان در این حوزه انجام می شود.

سرهنگ موسی بزرگی افزود: بررسی تصادفات منجر به فوت و جرح بخصوص واژگونی‌ها نشان می دهد استفاده نکردن از کمربند ایمنی موجب پرتاب سرنشینان به بیرون از خودرو و وارد شدن آسیب‌های جدی می شود.

وی تاکید کرد : سرنشینان عقب خودرو‌ هم باید بستن کمربند ایمنی را جدی بگیرند و در این زمینه نظارت های پلیس جدی است .