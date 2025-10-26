پخش زنده
نهمین کاروان ترویجی بهره وری الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم به آذربایجانغربی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم در آذربایجانغربی گفت: این برنامه نقش مهمی در بازگو کردن اهمیت آموزش و ترویج در حوزه تولیدات کشاورزی، ارتقای بهرهوری و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی دارد.
وی مشارکت همگانی برای افزایش بهرهوری و ارتقای آگاهی در زمینه اصلاح الگوی کشت و تغییر اقلیم، از الزامات اساسی توسعه پایدار بخش کشاورزی و از پیششرطهای اصلی موفقیت در احیای دریاچه ارومیه است.
اصغری با بیان اینکه در صورت اجرای موفق برنامههای ترویجی در بخش کشاورزی، حدود ۵۰ درصد از مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد، افزود: هدف اصلی این برنامهها کاهش و مدیریت بهینه منابع آبی در بخش کشاورزی است که نقش مستقیم در پایداری منابع و حمایت از روند احیای دریاچه ارومیه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: تغییر الگوی کشت در استان هم در محصولات آبی و محصولات دیم درسال گذشته به تربیت در ۳۰۰ هزار هکتار و ۴۵۰ هزار هکتار انجام شده است
وی بااشاره به اینکه کشاورزانی که از طرح الگوی کشت استفاده کنند از مشوقهای کشاورزی استفاده خواهند کردگفت: مهمترین روشهای کشت دو ردیفه در چغندر که با استفاده از نوار تیپ علاوه بر افزایش تولید در سطح باعث کاهش مصرف آب تا ۴۰ درصد شده است.
بیتا احمدیان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به شرایط اقلیمی موجود و ضرورت اصلاح الگوی کشت گفت: هدف اصلی از اجرای این کاروان، افزایش بهرهوری منابع آب و خاک، ارتقای دانش فنی کشاورزان، و ترویج الگوهای سازگار با تغییرات اقلیمی است. در این مسیر، تلاش میشود یافتههای پژوهشی و تجارب موفق مناطق مختلف کشور بهصورت میدانی معرفی شود.
احمدیان گفت: کاروان ترویج بهرهوری با حضور کارشناسان بخش تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت تولیدات گیاهی، زمینه تبادل نظر و انتقال تجربه میان فعالان بخش کشاورزی را فراهم میسازد و بستری برای توسعه کشاورزی دانشبنیان و تابآور در برابر تغییرات اقلیمی ایجاد میکند.
احمدیان افزود: با توجه به همزمانی این برنامه با آغاز سال زراعی جدید امیدواریم بتوانیم با ارتقای دانش و توانمندی بهره برداران و افزایش عملکرد در واحد سطح، گام موثری در جهت توسعه پایدار کشاورزی نوین در استان برداشته باشیم..