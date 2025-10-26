پخش زنده
مردم مالزی با شعار "مرگ بر ترامپ، قاتل غزه" از رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. آنها محاکمه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در دادگاههای بین المللی خواستار شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ مردم مالزی با برپایی تجمعات اعتراضی و شعارهای ضد آمریکایی - صهیونیستی قبل و بعد از ورود رئیس جمهور آمریکا به کشورشان از وی استقبال کردند.
سفری که به جز نمایندگان احزاب، گروهها، فعالان سیاسی و تشکلهای حامی فلسطین، خشم و انزجار اکثر مردم مالزی را نیز برانگیخت.
تظاهرکنندگانی که با ابراز تاسف و شرمساری از ورود رئیس جمهور جنایتکار ایالات متحده به خاک کشورشان، ضمن ابراز خشم و انزجار خود، ترامپ را به عنوان قاتل اصلی دهها هزار مرد و زن و کودک بی گناه غزه، همانند نتانیاهوی خونخوار، مستوجب محاکمه در دادگاههای بین المللی دانستند.