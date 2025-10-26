به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد قیومی افزود: در دوره مدیریت شهری فعلی، تاکنون ۱۶۸۰ دستگاه اتوبوس نوسازی و ۳۹۰ دستگاه اتوبوس تمام‌برقی وارد ناوگان پایتخت شده است.

قیومی با اشاره به اینکه به تازگی فایل صوتی از بنده که مربوط به جلسه سال گذشته بوده و به صورت تقطیع شده پخش شده است، گفت: در حال حاضر همه مشکلاتی که در آن فایل به آن اشاره شده، حل شده است. نقد در جلسات شورای معاونین طبیعی است و باید به سمت مشکلات پیش برویم.

به گفته قیومی، در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۸۵ دستگاه اتوبوس جدید شامل ۴۰۰ دستگاه دیزل ۱۸ متری، ۲۸۰ دستگاه دیزل از شرکت اسنا، ۳۸۰ دستگاه دیزل از شرکت عقاب افشان، ۳۵۰ دستگاه دوکابین برقی و ۷۵ دستگاه سه‌کابین برقی به ناوگان اضافه خواهد شد. همچنین در چارچوب قرارداد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی از چین، ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برقی تک‌کابین تا پایان سال وارد ناوگان تهران خواهد شد.

قیومی با اشاره به اینکه تهران در حال حاضر رتبه نخست کشور در برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را داراست، گفت: حرکت بی‌سابقه‌ای در مدیریت شهری فعلی آغاز شده که هدف آن کاهش آلایندگی هوا و حرکت به‌سوی ناوگانی پاک و ایمن است.

وی افزود: زیرساخت‌های شارژ اتوبوس‌های برقی در مناطق مختلف شهر احداث و ظرفیت شارژ به شکل مستمر در حال افزایش است تا این ناوگان در خطوط مناطق مختلف، به‌ویژه در مناطق متوسط و کم‌برخوردار، به شکل متوازن مستقر شود.

مدیرعامل شرکت واحد همچنین از رشد چشمگیر اشتغال‌زایی در این مجموعه خبر داد و گفت: تا کنون بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر در قالب راننده و نیرو‌های پشتیبانی جذب شده‌اند و با توجه به ورود ناوگان جدید، مجوز جذب دو هزار و ۴۷۵ نفر راننده و نیروی جدید نیز از سوی شهرداری تهران صادر شده است.

وی ادامه داد: در بخش آموزش نیز تاکنون نیرو‌های حجمی با تعداد تقریبی یک هزار نفر، بیش از ۳۲۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی دیده‌اند و نیرو‌های رسمی و قراردادی نیز جمعاً ۴۱۰۰۰ ساعت آموزش حرفه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند.