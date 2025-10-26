به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمدی گفت: بر اساس بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مؤدیان مالیاتی که تا تاریخ یکم آذر ماه نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی و جرایم غیرقابل بخشش خود اقدام کنند، می‌توانند از مزایای بخشودگی جرائم مالیاتی دستور العمل بخشودگی جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: طبق این دستورالعمل و با هدف حمایت از مؤدیان خوش‌حساب و مساعدت به فعالان اقتصادی، جرایم قابل بخشش مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند، مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

محمدی با تأکید بر رویکرد حمایتی نظام مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت، همواره تلاش کرده است تا با اتخاذ تدابیر حمایتی، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و تداوم فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان در پایان از مؤدیان خواست در اولین فرصت برای پرداخت بدهی و استفاده از این فرصت محدود به ادارات امور مالیاتی مراجعه کنند تا از مزایای بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی برخوردار شوند.