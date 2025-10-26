استاندار یزد: مدیران دستگاه‌های مربوطه نسبت به گره گشایی و رفع موانع اجرایی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست کارگروه تخصصی مسکن استان یزد به ریاست استاندار و با حضور مدیران این حوزه و به منظور بررسی مصداقی آخرین وضعیت پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن و هم اندیشی برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با اشاره به لزوم پیگیری جدی طرح‌های نهضت ملی مسکن گفت: طی نشستی با حضور مدیر کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان، پیمانکار و کارگزار هر طرح و دستگاه‌های نظارتی مسائل هر فاز تعیین تکلیف شود.

محمدرضا بابایی با تاکید بر ضرورت تکمیل و تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن به مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن افزود: مدیران دستگاه‌های مربوطه نسبت به گره گشایی و رفع موانع اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان با جدیت اقدام کنند.

وی سرعت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان را بیشتر از دیگر نقاط کشور دانست و تصریح کرد: با این وجود معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد تسهیل و جبران عقب ماندگی این طرح‌ها را در دستور کار قرار دهد.