استاندار یزد: مدیران دستگاههای مربوطه نسبت به گره گشایی و رفع موانع اجرایی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست کارگروه تخصصی مسکن استان یزد به ریاست استاندار و با حضور مدیران این حوزه و به منظور بررسی مصداقی آخرین وضعیت پیشرفت طرحهای نهضت ملی مسکن و هم اندیشی برای تسریع در روند اجرای طرحها برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست با اشاره به لزوم پیگیری جدی طرحهای نهضت ملی مسکن گفت: طی نشستی با حضور مدیر کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان، پیمانکار و کارگزار هر طرح و دستگاههای نظارتی مسائل هر فاز تعیین تکلیف شود.
محمدرضا بابایی با تاکید بر ضرورت تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم در کوتاهترین زمان ممکن افزود: مدیران دستگاههای مربوطه نسبت به گره گشایی و رفع موانع اجرایی طرحهای نهضت ملی مسکن در استان با جدیت اقدام کنند.
وی سرعت اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در استان را بیشتر از دیگر نقاط کشور دانست و تصریح کرد: با این وجود معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد تسهیل و جبران عقب ماندگی این طرحها را در دستور کار قرار دهد.