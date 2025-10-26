به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در نشست شورای اداری استان، ضمن تشریح آخرین تمهید‌های اجرایی برای برگزاری این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت:این میز صرفاً محدود به مدیران و کارکنان اداری نبوده و از ظرفیت‌های گسترده‌ای همچون بخش خصوصی، استادان دانشگاه، گروه‌ها، فعالان حزبی و کنشگران اجتماعی بهره خواهد برد و از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است که از طریق مخاطبان خود با این میز مشارکت ارتباط برقرار کنند.

ایوب درویشی با بیان اینکه هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تمام الکترونیکی برگزار می‌شود افزود: با این حال، برنامه ریزی و پیش بینی‌های پدافندی هم برای برگزاری دستی انتخابات از جمله چاپ تعرفه شده است

وی مزایای رأی‌گیری الکترونیکی را شامل جلوگیری از تخلف‌های احتمالی، افزایش سرعت اخذ و شمارش آرا و تسریع در اعلام نتیجه بیان کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار به الزام قانونی دستگاه‌های اجرایی برای کمک به برگزاری انتخابات اشاره و اضافه کرد: طبق ماده ۹۰ قانون انتخابات و ماده ۱۰۰ دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها هم از نظر تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز ستاد انتخابات و فرمانداری‌ها و هم از نظر کمک مالی باید همکاری کنند.

وی گفت: در استان اصفهان در شهر‌ها، ۱۰۲ شورای پنج‌نفره، هفت شورای هفت‌نفره، سه شورای ۹ نفره و یک شورای ۱۳ نفره فعالیت دارند و در روستا‌ها هم ۸۴۳ شورای سه‌نفره و ۱۱۴ شورای پنج‌نفره تشکیل شده است.

درویشی با اشاره به تقویم برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: ثبت‌نام داوطلبان ۲۱از دی تا ۲۴ بهمن ادامه دارد و بررسی صلاحیت‌ها از ۸بهمن تا ۱۲ اسفند انجام می‌شود و فعالیت تبلیغاتی داوطلبان هم از سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ شروع شده و تا روز قبل از رأی‌گیری ادامه خواهد داشت.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم با بیان اینکه شورا‌ها وظیفه تصمیم‌گیری، نظارت و مشارکت در سیاست‌گذاری توسعه‌ای شهر‌ها و روستا‌ها را بر عهده دارند گفت: شورا‌های شهر و روستا، شهرستان و استان در ترکیب نظام مدیریتی کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند و شورای عالی استان‌ها بنا بر قانون می‌تواند طرح‌هایی را برای بررسی و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.