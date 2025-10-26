به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسابقات تیر اندازی اهداف پروازی ویژه شکارچیان در طرح ساحلی گلسار حویق تالش برگزار شد.

در این رقابت‌ها که با حضور ۶۰ شرکت‌کننده از شهرستان‌های تالش، آستارا و اسالم به صورت آزاد برگزار شد، شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی و هیجان‌انگیز به مصاف یکدیگر رفتند و به نفرات اول تا ششم جوایزی اهدا شد.

این رویداد، علاوه بر ایجاد لحظاتی به یادماندنی برای شرکت‌کنندگان و مهمانان، زمینه‌ای برای تقویت روحیه ورزشی و ارتقای فرهنگ ورزش در منطقه فراهم کرد.