به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فلاورجان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا اکنون ۹۱ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است گفت: میزان پرداخت وام‌های اشتغال ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در پارسال شده است.

اکبر میرمحمدصادقی افزود: در راستای راه‌اندازی، ایجاد و پایدارسازی ۹۱ طرح اشتغال مددجویی، بیش از ۱۶میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال برای بیش از ۳۰۰ مدد جو و مجری طرح‌های اشتغال دوره‌های اموزشی و مهارتی برگزار شده است گفت: به منظور ارتقای مهارت‌های شغلی و افزایش دانش اقتصادی مددجویان، ۵۲ جلسه آموزشی با همکاری آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه‌های مهارت‌های ارتباطی، بازاریابی، فروش و مدیریت کسب‌وکاردر این شهرستان برگزار شده است.